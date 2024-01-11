Здания двух детских садов получили повреждения в Куйбышевском районе Донецка при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об это заявил мэр административного центра Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Куйбышева повреждены кровля и остекление детского сада №305», — сообщил он.

Также мэр рассказал, что здании детского сада №262 осколками повреждена кровля. Пострадавших в результате обстрелов нет.

Кроме того, он отметил, то на улице Куйбышева были повреждены кровля и остекление школы № 62.

До этого Кулемзин сообщил, что крещенские купели не будут оборудовать на водных объектах Донецка из-за непрекращающихся обстрелов города со стороны Украины. 5 января сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) всего за 20 минут сбросили четыре взрывоопасных предмета на Кировский район Донецка.

Ранее в Минобороны РФ оценили ситуацию на Донецком направлении.

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