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Курс биткоина преодолел отметку $69 тысяч на фоне роста спроса

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Курс биткоина преодолел отметку $69 тысяч на фоне роста спроса

Биткоин установил новый исторический рекорд, впервые преодолев отметку $69 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже.

На максимуме курс биткоина на бирже Coinbase превысил отметку $69 354,92. По состоянию на 18:45 мск курс криптовалюты скорректировался до $66 912.

Тем не менее, капитализация криптовалюты взлетела выше $1,34 трлн — максимального значения за всю историю.

Одним из ключевых факторов роста является запуск несколькими финансовыми гигантами, включая BlackRock и Fidelity, спотовых биржевых фондов (ETF) для биткоина. Их работа предполагает покупку самой криптовалюты для обеспечения выпущенных паев.

Дополнительную поддержку оказывает приближение халвинга — плановое сокращение вдвое выпуска новых биткоинов. Оно ожидается в апреле и исторически всегда сопровождалось взлетом курса из-за сокращения предложения монет на фоне высокого спроса.

«Мы находимся в таких условиях, когда день или два боковой консолидации могут предшествовать взрывному движению цен благодаря ненасытному спросу на эти новые спотовые ETF», — прокомментировал для Forbes ситуацию соучредитель биржи Nexo Антони Тренчев.

При этом аналитики допускают коррекцию биткоина в ближайшие недели после столь стремительного ралли.

До этого ЦБ выпустил рекомендации по ограничению криптоопераций в РФ.

Ранее Binance прекратила операции с еще одной валютой.

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