Кубань вошла в топ-3 регионов по производству тапочек в России

Краснодарский край по итогам прошлого года занял третье место в рейтинге по производству тапочек в России – за 2023 год на Кубани произвели почти десять миллионов пар, сообщает “Кубань 24”.

На первом месте Москва – 15,8 млн пар. За ней следует Санкт-Петербург –15,3 млн пар, говорится в публикации.

Рейтинг представлен на основе данных о производстве обуви за прошлый год, указывается в материале телеканала.«

"За 2023 год продажи тапочек в Краснодарском крае выросли на 20 процентов. Всего с января по декабрь прошлого года жители Кубани потратили на тапочки 1,3 млрд рублей", – приводит телеканал текст сообщения пресс-службы государственной системы маркировки "Честный знак".

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Взято отсюда.