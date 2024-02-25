Хоккеист Никита Кучеров первым достиг отметки в 100 очков в текущем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров первым достиг отметки в 100 набранных очков в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Спортсмен отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Девилс». На счету российского нападающего на данный момент 37 заброшенных шайб и 63 результативных паса в 59 матчах.

Кроме того, Кучеров упрочил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. Ближайший преследователь — Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — отстает от него на четыре очка.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. Вместе с командой он дважды становился обладателем Кубка Стэнли.

Взято

отсюда

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