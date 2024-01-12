Телеведущая Кудрявцева заявила, что ушла от мужа из-за алкоголя

Известная телеведущая 52-летняя Лера Кудрявцева объявила в Telegram о расставании с мужем, 36-летним хоккеистом Игорем Макаровым после десяти лет брака.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — заявила она.

Кудрявцева подчеркнула, что намеренно вынесла проблему в публичное поле. Также она попросила СМИ не обращаться к ней за комментариями.

Ранее Кудрявцева рассказала о «нескольких годах ада» из-за отношений с возлюбленным-миллионером. По ее словам, мужчина контролировал ее телефонное общение и передвижения. Телеведущая призналась, что жила с этим человеком против своей воли.

Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. Супруги растят дочь, которой в августе 2023 года исполнилось пять лет. Это третий брак телеведущей. Впервые она вышла замуж за музыканта группы «Ласковый май» Сергея Ленюка, вторым ее супругом стал бизнесмен Матвей Морозов.

Взято

отсюда

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