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Кулеба анонсировал поставку Киеву 170 тысяч снарядов

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Глава МИД Украины Кулеба: ЕС поставит Киеву 170 тысяч снарядов к концу марта

Кулеба анонсировал поставку Киеву 170 тысяч снарядов

Европейский союз (ЕС) планирует поставить Киеву 170 тысяч артиллерийских снарядов к концу марта, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом пишет РИА Новости.

Глава МИД анонсировал передачу боеприпасов Киеву. «К концу марта ЕС планирует поставить почти 170 тысяч снарядов и работает над увеличением объемов поставок», — уточнил он.

В январе министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в военно-промышленном комплексе (ВПК) страны есть большие сложности с производством артиллерийских боеприпасов, подобная проблема наблюдается в ЕС и США.

Эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов рассказал, что Украина уже испытывает и продолжит испытывать дефицит боеприпасов.

Взято
отсюда

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