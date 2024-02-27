Глава МИД Кулеба призвал уехавших украинцев вернуться и помочь защитить Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал покинувших страну украинцев вернуться домой и помочь защитить государство. Об этом пишет издание «Страна.UA».

«Мы понимаем, что некоторые люди не могут иметь такого выбора из-за состояния здоровья или других обстоятельств. Но тех, кто имеет выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться», — подчеркнул он.

При этом Дмитрий Кулеба отметил, что уважает выбор каждого украинца, но предложил уехавшим гражданам рассмотреть все возможности вернуться назад.

Ранее Дмитрий Кулеба признал, что потери Украины в территориях не имеют стратегического значения для линии фронта. Он напомнил, что Украина по-прежнему ждет поставки западных истребителей F-16 и увеличение количества систем противовоздушной обороны (ПВО).

25 февраля глава МИД страны также заявил, что Европейский союз планирует поставить Киеву 170 тысяч артиллерийских снарядов к концу марта.

Взято

отсюда

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