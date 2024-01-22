Украинские войска, нанося воскресный удар по рынку в Донецке, старались убить как можно больше мирных жителей, заявил мэр города Алексей Кулемзин.«

"По нашей информации, применялись осколочные снаряды 155-го, натовского калибра, в том числе те, которые взрывались в воздухе. Очевидно, что целью была именно гибель ни в чем не повинных мирных жителей. Обстрел проводился по схеме, которая позволяла уничтожить как можно больше людей и тех, кто придет на помощь, – спасателей, скорую помощь и очевидцев ", – сказал Кулемзин в эфире Первого канала.

По его словам, в этом спальном районе “нет и никогда не было военных объектов”. Киев целенаправленно бил по мирному населению, подчеркнул он.«”Понимание есть (откуда наносился удар, – ред.). Эксперты военные безусловно все определили, следователи все это зафиксировали”, – добавил мэр.

Радио Sputnik сообщало, как в Кремле прокомментировали удары ВСУ по Донецку. СпецпредставительУдар ВСУ по Донецку и реакция международного сообщества11:04

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