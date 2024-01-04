Курс доллара США на Мосбирже в начале торгов 4 января снизился до 91,94 рубля

Курс рубля в начале утренних торгов четверга, 4 января, укрепился к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Доллар США расчетами «завтра» на 7.08 по московскому времени подешевел на шесть копеек — до 91,94 рубля. Курс евро так же снизился на шесть копеек и стал стоить 100,17 рубля. Китайский юань при этом укрепился на одну копейку, достигнув 12,76 рубля.

Курс доллара от TradingView

По прогнозу кандидата экономических наук, заведующего лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александра Абрамова, в 2024 году курс доллара составит 90-95 рублей.

Одним из факторов укрепления рубля стало сообщение о возобновлении операций ЦБ, связанных с пополнением или расходованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Представленная схема свидетельствует о том, что с 9 января регулятор начнет чистую продажу валюты.

Взято

отсюда

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