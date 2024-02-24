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Курский губернатор рассказал о последствиях утреннего обстрела ВСУ

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Курский губернатор Старовойт заявил о пяти оставшихся без электроснабжения селах

Курский губернатор рассказал о последствиях утреннего обстрела ВСУ

В результате утреннего обстрела приграничных территорий Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электроснабжения остаются пять населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Света нет в селах Кореневского района Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка. Глава региона заявил, что ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только это будет безопасно.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о перехвате двух беспилотников в регионе, а также сбитых объектах в соседних Курской, Белгородской, Брянской и Тульской областях.

До этого он указывал, что пожар на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК), который, предположительно, возник из-за атаки дронов, удалось потушить. Опасности выбросов вредных веществ нет.

В свою очередь региональное управление МЧС России сообщило об обстреле села Козинка в Грайвороновском городском округе Белгородской области. Власти пока не комментировали ситуацию.

Взято
отсюда

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