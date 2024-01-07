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Кузяев забил мяч за «Гавр» в матче Кубка Франции

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Далер Кузяев забил мяч за «Гавр» в матче Кубка Франции

Кузяев забил мяч за «Гавр» в матче Кубка Франции

Полузащитник «Гавра» и сборной России по футболу Далер Кузяев отметился голом в матче 1/32 финала Кубка Франции против «Кана». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский хавбек отличился на 43-й минуте и вывел свою команду вперед. На момент публикации новости в матче идет перерыв, со счетом 2:1 ведет «Гавр».

В октябре Кузяев рассказал о зарплате в «Гавре». Игрок отметил, что ему пришлось пойти на сокращение.

30-летний Кузяев перешел в «Гавр» 12 июля, до этого он играл за «Зенит». Соглашение с россиянином рассчитано на два года. Полузащитник забил третий мяч в составе новой команды.

Взято
отсюда

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