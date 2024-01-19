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Лагард: объем избыточных сбережений в мире падает, особенно в развитых странах

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Лагард: объем избыточных сбережений в мире падает, особенно в развитых странах

Объем избыточных сбережений по всему миру снижается. Об этом заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Ее слова приводит РИА Новости.

Лагард уточнила, что особенно сильно тенденция проявляется в развитых странах, где уровень избыточных сбережений сократился с 10% практически до нуля.

«Если мы примем во внимание эти два фактора, ситуацию на рынке труда и снижение сбережений, становится очевидным, что потребление больше не является таким сильным драйвером, как раньше», — добавила глава ЕЦБ.

В то же время она отметила позитивные тренды в мировой торговле. В октябре 2023 года цифры по этому направлению впервые за многие месяцы стали расти. Другой позитивный фактор — снижение инфляции во всем мире, за исключением зоны евро. Тенденция была также зафиксирована в ноябре.

17 января 2024 года Лагард заявила, что нарушение цепочки поставок из-за вынужденной приостановки транзита судов через Красное море повышает риски ускорения инфляции в Европе. По данным Eurostat, в еврозоне в ноябре прошлого года года потребительские цены выросли на 2,4% год к году, минимальными темпами с июля 2021 года.

Ранее Лагард назвала сроки возвращения инфляции в норму.

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