Лавров: 2023 год показал непринятие традиционных для Запада манер

Прошедший год показал непринятие “традиционных для западного гегемона” манер западных стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.«

"Год минувший, конечно же, показал неприятие таких манер, традиционных для западного гегемона, который полностью опирается на свой корыстный интерес и не учитывает интересы всех остальных", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

При этом российский министр подчеркнул, что в мире появляются новые центры влияния, опережающие Запад по развитию.«

"Да, 500 лет править всем миром, не иметь практически на протяжении почти всего этого периода, за исключением, может быть, советского периода, конкурентов – это, наверное, способствует привыканию к роли гегемона. Но жизнь все-таки движется вперед, появляются и уже окрепли новые центры экономического роста, финансовой мощи, политического влияния, центры, которые существенно опережают по своему развитию те же Соединенные Штаты и другие западные страны", – указал Лавров.

Радио Sputnik сообщало, как Лавров оценил отношения России и Китая.

Взято отсюда.