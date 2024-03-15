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Лавров: формуле мира Зеленского хотят придать конечный вид

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Лавров: формуле мира Зеленского хотят придать конечный вид

На встрече в Швейцарии по Украине планируется представить окончательный и неизменный вариант «формулы мира» президента республики Владимира Зеленского, в таком виде документ будет вручен российской стороне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

По словам дипломата, в Нью-Йорке на заседаниях по урегулированию конфликта в Палестине один из швейцарских министров сообщил ему о планах провести еще одни переговоры в Швейцарии без участия РФ. На этой встрече планируется завершить редактирование всей «формулы Зеленского».

«И вот уже тогда нас позвать и вручить. Как сказал потом Зеленский: вручим, но не для переговоров», – сказал глава российского МИДа.

В ноябре 2022 года Зеленский в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) озвучил «формулу мира», состоящую из 10 пунктов. В частности, в документе говорится о восстановлении границ Украины в границах 1991 года, об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», обеспечении ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

В феврале этого года Зеленский сообщил, что Украина планирует представить российской стороне документ по «формуле мира» во время второй конференции в Швейцарии.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.

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