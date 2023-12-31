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Лавров: готовность России к диалогу с США не должна восприниматься как данность

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Лавров: готовность России к диалогу с США не должна восприниматься как данность

Готовность России восстановить полноценный диалог с США не нужно воспринимать как данность. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Наша готовность к восстановлению полноценного диалога с Соединенными Штатами не должна восприниматься как данность», — отметил он.

Лавров подчеркнул, что «российско-американские отношения «истончились» до предела по вине США, доктринально оформивших задачу нанести России «стратегическое поражение».

Также Сергей Лавров заявил, что Россия готова принять меры в ответ на планируемое Соединенными Штатами развертывание наземных ракетных систем, что ранее было запрещено по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности в начале 2019 года из-за якобы нарушения соглашения со стороны РФ, с чем российская сторона категорически не согласна. Летом того же года президент России Владимир Путин приостановил участие страны в ДРСМД. После этого РФ предложила ввести мораторий на развертывание наземных ракетных систем в Европе и других регионах.

Ранее Лавров раскрыл отношение России к президентским выборам в США.

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