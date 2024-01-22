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Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиан проводят переговоры в штаб-квартире ООН

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Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиан проводят переговоры в штаб-квартире ООН

Глава МИД России Сергей Лавров в штаб-квартире ООН проводит переговоры с министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед началом встречи дипломаты обменялись рукопожатием и Абдоллахиан спросил Лаврова, как у него дела.

«Все под контролем. Главное только понять, под чьим», — пошутил в ответ глава российского внешнеполитического ведомства.

22 января Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку и Украине. Его самолет преодолел путь от Москвы до США в облет недружественных стран за 12 часов 45 минут.

До этого Лавров и глава МИД Сирии Фейсал Микдад провели переговоры по эскалации в секторе Газа.

Ранее в Иране рассказали о пользе от сотрудничества с Россией.

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