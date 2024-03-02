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Лавров и глава МИД Узбекистана Саидов провели переговоры в турецкой Анталье

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Лавров и глава МИД Узбекистана Саидов провели переговоры в турецкой Анталье

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с узбекистанским коллегой Бахтиером Саидовым. Главы внешнеполитических ведомств встретились в рамках дипломатического форума в турецком городе Анталье, передает РИА Новости.

По данным агентства, разговор состоялся в формате «тет-а-тет». Журналистов на мероприятие не пустили.

1 марта российский министр иностранных дел прибыл в Турцию, чтобы принять участие в дипломатическом форуме. На полях мероприятия Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

Кроме того, в рамках форума глава внешнеполитического ведомства РФ сделал несколько заявлений о текущей ситуации в мире. В том числе он прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона по поводу возможного ввода западных войск на Украину и реакцию США на эти слова.

Министр обратил внимание, что американский президент Джо Байден заявил о нежелании его страны напрямую участвовать в вооруженном конфликте. Однако, по мнению Лавров, было не совсем верно считать, что Вашингтон пытается полностью дистанцироваться от действий Парижа.

Ранее Лавров заявил о схожести путей Украины и Молдавии.

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