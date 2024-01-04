Лавров исполнил мечту юного шахматиста о партии с Карякиным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках акции “Елка желаний” исполнил мечту 11-летнего Арсения из подмосковных Луховиц, организовав для него шахматную партию с гроссмейстером Сергеем Карякиным, пишет издание “Вести Подмосковья”.

Встреча состоялась в Доме приемов МИД на Спиридоновке, в присутствии Лаврова шахматист сыграл с мальчиком две партии: в блиц и рапид, уточняется в публикации.«”Партии получились очень интересными и боевыми. Спасибо Арсению за увлекательную игру и теплую беседу, желаю ему дальнейших побед в турнирах и буду рад снова встретиться за шахматной доской!” – сказал Карякин.

Радио Sputnik ранее рассказало, какой совет Лавров дал будущим дипломатам.

Взято отсюда.