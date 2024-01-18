Надежд на то, что Россия будет побеждена на Украине, нет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «

"Нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена", – сказал министр на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, комментируя вопрос мирных переговоров с Украиной.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия достигнет целей спецоперации.«”Цели специальной военной операции будем достигать последовательно и настойчиво, этих целей достигнем”, – заверил глава МИД РФ.

Радио Sputnik сообщало, что, по словам Лаврова, Владимир Зеленский все чаще “отбивается от рук” западных кураторов.

Взято отсюда.