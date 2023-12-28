Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Лавров назвал главную задачу российской дипломатии на 2024 год

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Лавров назвал главную задачу российской дипломатии на 2024 год

Задачей российской дипломатии на следующий год остается обеспечение объективного восприятия России в мире, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству РИА Новости и телеканалу “Россия 24”.«

"Задача – обеспечить объективное восприятие России за рубежом, так было всегда. В условиях СВО, в условиях нашего противостояния Западу, в том числе на экономическом фронте, на санкционном фронте, объективное объяснение нашим действиям приобретает особое значение", – сказал глава российского МИД.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Запад, по словам Лаврова, провалил стратегию “стратегического поражения России”.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Бийске 14-летний подросток получил тяжелую травму, катаясь на снегокате в лесопарке

29.12.2023

 Происшествия

Перенесший инфаркт Боярский обследуется в больнице в Петербурге

29.12.2023

 Происшествия

Блиновская оспорила требование ФНС о выплате более 1,4 млрд рублей налогов

29.12.2023

 Происшествия

Ремонтная бригада устранила дефект теплосети в Барнауле

29.12.2023

 Происшествия

Такой день. Алтайский депутат на выборах президента и розыск за летальный наезд

29.12.2023

 Происшествия

В Бийске при катании на снегокате пострадал подросток

29.12.2023

 Происшествия

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Происшествия

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Происшествия

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix