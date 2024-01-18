Лавров оценил отношения России и Китая

Отношения России и Китая переживают лучший период в истории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.«

"Отношения с Китаем переживают наилучший период в многовековой их истории. Для нас особенно ценно, что свой первый государственный визит после переизбрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин нанес в марте 2023 года в Москву", – сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают диалог на высоком уровне, развивая привилегированное стратегическое партнерство двух стран. Кроме того, Пекином и Москвой поддерживаются постоянные контакты между отраслевыми ведомствами по линии внешнеполитических министерств.

Радио Sputnik ранее писало, что в Китае увидели предпосылки возвращения “глобальной России”.

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