реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Лавров оценил отношения России и Китая

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Лавров оценил отношения России и Китая

Отношения России и Китая переживают лучший период в истории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2023 году.«

"Отношения с Китаем переживают наилучший период в многовековой их истории. Для нас особенно ценно, что свой первый государственный визит после переизбрания на пост председателя КНР Си Цзиньпин нанес в марте 2023 года в Москву", – сказал министр.

Лавров подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают диалог на высоком уровне, развивая привилегированное стратегическое партнерство двух стран. Кроме того, Пекином и Москвой поддерживаются постоянные контакты между отраслевыми ведомствами по линии внешнеполитических министерств.

Радио Sputnik ранее писало, что в Китае увидели предпосылки возвращения “глобальной России”.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Губернатор Алтайского края принял участие в заседании совета при полномочном представителе президента в СФО

18.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае с трассы слетел автомобиль скорой помощи

18.01.2024

 Новости Алтай

На алтайской трассе иномарка перевернулась на крышу

18.01.2024

 Новости Алтай

Начал работу тренажерный зал для занятий по адаптивной физической культуре

18.01.2024

 Новости Алтай

На компьютерном томографе онкодиспансера Рубцовска обследовали первых пациентов

18.01.2024

 Новости Алтай

В Заринском районе увеличилось количество субъектов малого и среднего предпринимательства

18.01.2024

 Новости Алтай

Виктор Зобнев: Технопарк «Компонент» строится с опережением графика

18.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае пройдет чемпионат по радиосвязи

18.01.2024

 Новости Алтай

Вдове погибшего на СВО автора “Уральских пельменей” может перейти долг в 9 млн

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске