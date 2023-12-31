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Лавров пообещал возмездие каждому из преступников киевского режима

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Лавров пообещал возмездие каждому из преступников киевского режима

Каждого из преступников киевского режима ожидает справедливое возмездие, заявил в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.

Министр напомнил, что российские суды на основании собранных в зоне СВО доказательств приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные злодеяния более 200 представителей украинских вооруженных формирований.«

"Такая же судьба ждет и всех остальных преступников. Каждого из них настигнет справедливое возмездие … В их числе не только члены радикальных националистических объединений, представители украинских силовых структур и наемники, но и представители военного и политического руководства Украины", – подчеркнул Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Следственный комитет России открыл свыше четырех тысяч уголовных дел в отношении порядка 900 лиц, причастных к совершению военных преступлений на Украине.

По словам Лаврова, “страдания мирного населения Донбасса начались гораздо раньше, еще в 2014 году”. Виновные в них также будут привлечены к ответственности, заверил он

Накануне радио Sputnik писало, как в ООН отреагировали на обстрел Белгорода украинскими войсками.

Взято отсюда.

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