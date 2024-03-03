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Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

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Глава МИД Турции Фидан обсудил с Лавровым ситуацию на Кавказе и в Сирии

Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

Министры иностранных дел Росси и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели переговоры в рамках Дипломатического форума в Анталье. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас была возможность обсудить мирный процесс на Кавказе [между Арменией и Азербайджаном], также мы обсудили проводимые по различным каналам процессы, связанные с вопросами безопасности в Черном море», — поделился темами переговоров Фидан, не уточняя детали обсуждения.

Глава МИД Турции также отметил, что в рамках встречи была затронута текущая ситуация в Сирии. Стороны решили в дальнейшем уделять этому вопросу больше внимания.

Ранее Фидан подчеркнул, что Россия и Украина достигли предела своих военных возможностей. Он указал на возможность перехода к мирному диалогу в настоящее время.

Взято
отсюда

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