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Лавров рассказал, как достичь мира в палестино-израильском конфликте

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Лавров рассказал, как достичь мира в палестино-израильском конфликте

Достичь мира в палестино-израильском конфликте можно только прямым диалогом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.«

"Мы слышим и знаем про полузакрытые контакты с участием США, Израиля, отдельных арабских государств, но как-то все эти контакты не предполагают прямого диалога между палестинцами и израильтянами, а предполагают, что взрослые дяди где-то договорятся, как дальше жить палестинцам, и потом им это предъявят. Это не будет иметь никакого успеха", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Он подчеркнул, что урегулирования можно достичь только с помощью прямого диалога, который сейчас необходимо возобновить.

Радио Sputnik сообщало, что США призывают Израиль к снижению интенсивности боев в Газе.

Взято отсюда.

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