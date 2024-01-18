Лавров: Москва и Минск плечом к плечу отстоят свои интересы и независимость

Москва и Минск плечом к плечу отстоят свои интересы и независимость. Об ответе на самоубийственную логику Запада рассказал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если у Запада возобладает самоубийственная логика, я вас уверяю, что российский и белорусский народы плечом к плечу отстоят свою независимость и свои интересы», — сказал он.

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