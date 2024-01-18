Лавров: Россию не сильно заботит тема возможных выборов на Украине

Россию не сильно заботит тема возможного проведения президентских выборов на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.«”Мы, честно говоря, не сильно озабочены теми препинаниями, которые наблюдаются в контексте обсуждения политической жизни Украины. Вопрос выборов всплывал. Мы слышали о том, что Запад настоятельно рекомендует (Владимиру, – ред.) Зеленскому такие выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят ввести Зеленского в русло интересов Запада”, – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Министр добавил, что Зеленский публично объявлял, “что он не будет никакие выборы организовывать, потому что идет война”.«

"Ну, это напоминает очередную инсценировку и отражает исключительно желание этого человека и его подручных, которые всем хорошо известны, максимально держаться за власть", – подчеркнул Лавров.

Радио Sputnik сообщало, как Лавров оценил отношения России и Китая.

Взято отсюда.