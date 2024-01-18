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Лавров высказался о соглашении Украины и Великобритании

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Лавров высказался о соглашении Украины и Великобритании

В документе, согласованном Киевом и Лондоном, отсутствуют юридически обязывающие положения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.«”Я слышал, что содержится в документе, который был согласован между (Владимиром, – ред.) Зеленским и (премьером Британии Риши, – ред.) Сунаком. Я не увидел в анализе этого документа каких-либо обязывающих положений, если только таковым не считать обязательство Украины в случае, если кто-то нападет на Великобританию, обеспечить защиту этих островов. Достаточно анекдотично”, – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Министр считает, что данный документ полуфабрикатом на фоне осознания рисков принятия Украины в НАТО.«

"Эта история уже не нова. Несколько месяцев назад, когда у них были столкновения по поводу того, принимать ли Украину в НАТО или Евросоюз, не все были за, не все были счастливы. Все прекрасно понимали, что это очередной совершенно бессмысленный и безответственный шаг, рискованный шаг для европейской безопасности. И как такой, знаете, полуфабрикат, изобретено заключение двусторонних соглашений с отдельными западными странами", – добавил Лавров.

Радио Sputnik сообщало, что, по словам Лаврова, Владимир Зеленский все чаще “отбивается от рук” западных кураторов.

Взято отсюда.

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