Лавров высказался об охлаждении отношений между РФ и Арменией

Российская сторона никогда не выступала инициатором охлаждения в отношениях с Арменией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.«”Что касается российско-армянских отношений, мы никогда не были инициаторами какого-либо охлаждения в этих связях”, – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Министр также отметил, что в Москве помнят, как “многие из нынешних официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС”.

Радио Sputnik сообщало, что главред радио Sputnik направил письмо главе комиссии по ТВ и радио Армении.

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