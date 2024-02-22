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ЛДПР предложила предоставить отсрочку от армии работникам оборонки

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ЛДПР предложила предоставить отсрочку от армии работникам оборонки

ЛДПР предложила на пять лет давать отсрочку от призыва на военную службу молодым работникам оборонных предприятий, пишет “Парламентская газета”.

Законопроект, который предусматривает внесение поправок в закон “О воинской обязанности и военной службе”, направлен в кабмин для получения отзыва, говорится в сообщении.

Согласно документу, отсрочку предложено предоставлять на период работы, но не более чем на пять лет инженерно-техническим работникам, которые непосредственно заняты разработкой, производством и сборкой боеприпасов и их компонентов.

В июле прошлого года вице-премьер – министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что оборонные предприятия нуждаются более чем в 16 тысячах специалистов.

Радио Sputnik также сообщало, что за последние полтора года на оборонных предприятиях было создано 520 тысяч новых рабочих мест.

Взято отсюда.

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