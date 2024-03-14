ЛДПР предложила узаконить принцип “мой дом – моя крепость”

Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект с целью оградить от несправедливых обвинений граждан, в чье жилье проникли злоумышленники, пишет “Парламентская газета”.

Согласно действующему закону, если россиянин защищается от побоев или грабежа, но прямого риска для жизни нет, превышать пределы необходимой обороны нельзя. И в случае убийства нападавшего или даже нанесения ему тяжкого вреда защищавшемуся грозит уголовная ответственность.

При таких условиях законопослушный человек должен за короткое время оценить степень опасности, определить намерения нападающего и в целом быть предупредительным к нему, отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.

Авторы поправок в Уголовный кодекс предлагают узаконить принцип “мой дом – моя крепость”, то есть разрешить гражданам защищать себя и близких, а также имущество любыми способами, говорится в публикации.

В 2022 году за убийство при самообороне в России было осуждено 214 человек, оправдали – двоих.

Радио Sputnik также рассказало о смертельном ограблении магазина под Истрой.

Взято отсюда.