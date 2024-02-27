Ле Пен: Макрон заигрался в полководца и беззаботно отнесся к судьбе Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон беззаботно отнесся к судьбе страны, допустив возможность отправки войск на Украину. Об этом заявила глава фракции «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен, назвав лидера страны заигравшимся полководцем.

«Не знаю, все ли осознают серьезность этого заявления. Эммануэль Макрон заигрался в военачальника, однако речь идет о жизнях наших детей, о которых он говорит так небрежно. Это вопрос мира или войны в нашей стране», — написала Ле Пен.

Ранее слова Макрона раскритиковал председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, выразив опасение, что подобное решение приведет к третьей мировой войне.

Взято

отсюда

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