Олимпийский чемпион по баскетболу 1988 года Сергей Тараканов в интервью Legalbet заявил, что столичный ЦСКА уступил красноярскому «Енисею» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ из-за ошибок в защите.

По его словам, команда уровня ЦСКА не должна ошибаться в простых ситуациях.

«11 минут без мяча с игры? Ничего не можем сделать вообще. Два с половиной человека обыгрывают команду. Есть проблемы в обороне, конечно же. Мне тяжело понять, когда два человека набирают по 50 очков за игру. И все время найдется какой-то герой, который против ЦСКА выдаст матч жизни», — заявил Тараканов.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. Международная федерация баскетбола (FIBA) поддержала эту рекомендацию, из-за чего мужская и женская сборные России пропустили чемпионат мира в 2023 году.

Ранее сообщалось, что «Зенит» впервые в истории выиграл Кубок России.

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