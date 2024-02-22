Ленинградский зоопарк пригласил желающих увидеть опасное земноводное

Ленинградский зоопарк опубликовал снимки древолаза из Центральной Америки с приглашением всех желающих посетить зоосад, чтобы посмотреть на экзотическое, но ядовитое земноводное.«”Красящие древолазы чаще всего черно-зеленые, но также встречаются черно-золотистые и черно-голубые. Обитают эти амфибии в Центральной Америке… У этих лягушек один из самых сильных ядов. В его составе около 100 ядовитых веществ, вызывающих паралич дыхания”, – говорится в аккаунте зоопарка.

Содержащиеся в зоопарке Северной столицы земноводные особо не едят муравьев, поэтому не вырабатывают яд, добавляет портал “Петербург2”.

Радио Sputnik также рассказывало о показательных кормлениях животных в Московском зоопарке.

Взято отсюда.