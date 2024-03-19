Леонтьев уходит со сцены без прощальных концертов, сообщил директор певца

Народный артист России Валерий Леонтьев больше не будет давать концерты, сообщил РИА Новости директор певца. «

"Причина очевидна. Ему исполнилось 75 лет", – сказал собеседник агентства.

По его словам, Леонтьев достаточно давно покинул сцену, но не объявлял об этом официально. Также директор отметил, что певец не планирует прощального тура или концертов.

Российская певица Валерия в комментарии “Ямал-Медиа” отметила, что Леонтьев в свое время совершил революцию на сцене.«”Валерий Яковлевич, конечно, абсолютно уникальный, и он в свое время провел революцию на сцене, потому что он появился еще в советскую эпоху – очень “фирменный”, ни на кого не похожий. Он был первым артистом, который стал танцевать на сцене, который стал делать шоу, который носил очень нестандартные, экстравагантные костюмы. Каким-то образом ему удалось преодолеть косность того времени, и какой-то свежий ветер ворвался на советскую эстраду”, – сказала Валерия.

По ее словам, Леонтьев никогда не был замешан ни в каких скандалах.

“Для меня этот человек – самый настоящий ориентир, такой, каким должен быть артист. А то, как он выглядит, это просто… Мне кажется, он для всех мужчин должен быть просто флагманом”, – поделилась мнением певица.

Валерию Леонтьеву исполнилось 75 лет. Он родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса в Республике Коми. Артист дебютировал в 1971 году с песней “Карнавал” на региональном конкурсе в Воркуте. В течение карьеры Леонтьев записал около 30 авторских пластинок и компакт-дисков.

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