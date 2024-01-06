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Летевший в Волгоград рейс из Москвы из-за непогоды сел в Самаре

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Летевший в Волгоград рейс из Москвы из-за непогоды сел в Самаре

В кабине самолета. Архивное фото

Самолет “Аэрофлота”, летевший из Москвы в Волгоград, сел в аэропорту Самары из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. «”Куйбышевская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров воздушного судна, летевшего из Москвы в Волгоград. По предварительным данным, 5 января 2024 года около 22.11 (23.11 мск) воздушное судно, следовавшее рейсом SU-1186 по маршруту Москва-Волгоград (авиакомпания “Аэрофлот”), совершило посадку в аэропорту Курумоч по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения”, – говорится в сообщении прокуратуры на ее сайте.

Теперь вылет по маршруту планируется в 10.00 (11.00 мск).

“На борту находилось 130 пассажиров и члены экипажа. Авиакомпанией в гостинице размещено 44 пассажира. Остальные пассажиры от размещения в гостинице отказались. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейса на время ожидания вылета по маршруту, при наличии оснований примет меры реагирования”, – добавляется в сообщении.

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Взято отсюда
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