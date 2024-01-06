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Лидер ХАМАС Хания надеется, что Блинкен извлек уроки из слепой поддержки Израиля

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Лидер ХАМАС Хания надеется, что Блинкен извлек уроки из слепой поддержки Израиля

Лидер ХАМАС Исмаил Хания надеется, что госсекретарь США Энтони Блинкен «извлек уроки» из поддержки Израиля со стороны США. Слова лидера ХАМАС приводит израильское издание Times of Israel.

«Мы надеемся, что господин Блинкен извлек уроки из последних трех месяцев и осознал масштабы ошибок, которые допустили США, слепо поддерживая сионистскую оккупацию и веря ее лжи, которая привела к беспрецедентным массовым убийствам и военным преступлениям против нашего народа в Газе», – заявил Хания.

Отмечается, что Блинкен прибыл в Стамбул поздно вечером в пятницу, чтобы совершить первый этап поездки, которая включает посещение Израиля и Западного берега реки Иордан на фоне опасений эскалации конфликта в регионе.

До этого МИД Израиля потребовал от своих послов давить на руководство принимающих стран и убедить их выступить против суда в ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа.

Ранее Военный эксперт назвал возможные точки конфликтов в 2024 году.

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