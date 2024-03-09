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LiveScience: во Флориде биологи наткнулись на брачное скопление огромных змей

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LiveScience: во Флориде биологи наткнулись на брачное скопление огромных змей

Американские биологи и специалисты по природоохране обнаружили шар шириной 2,1 метра из спаривающихся бирманских питонов в национальном парке Эверглейдс во Флориде. Об этом сообщает портал LiveScience.

В брачном скоплении находилась одна самка длиной 4,2 метра и пять самцов, а рядом с ними нашли еще двух самцов. По словам исследователей, зрелище оказалось впечатляющим.
Биологи наткнулись на оргию питонов в ходе выслеживания данных рептилий в заповеднике Эверглейдс.

Бирманские питоны считаются инвазивным видом, завезенным извне и угрожающим местной экосистеме. Во Флориде огромные змеи появились в результате торговли экзотическими животными в середине 1980-х годов.

За несколько десятилетий хищники уничтожили популяции локальных видов, включая млекопитающих и птиц, причинив серьезный ущерб дикой природе. Бирманский питон достаточно силен, чтобы поймать и съесть белохвостого оленя, чей вес доходит до 150 килограммов.

Специалисты отметили, что количество змей в национальном парке продолжает расти. За один день команде удалось отловить 11 питонов общим весом более 227 килограммов, что стало рекордом за 10 лет существования программы.

Ранее ученые создали универсальный антидот от ядов самых опасных змей в мире.

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