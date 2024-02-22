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Лжецелительница похитила на магических обрядах 2 миллиона рублей и получила срок

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В Ростове-на-Дону осудили на пять лет лжецелительницу, обманувшую 30 человек

Лжецелительница похитила на магических обрядах 2 миллиона рублей и получила срок

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил местную жительницу Марию Белашову к пяти годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и покушении на него. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что с января 2019-го по май 2022 года женщина представлялась целительницей Марией Морено и под видом оказания магических услуг похитила деньги у 30 человек. Переписку с клиентами женщина вела в мобильном приложении, где убеждала их, что при помощи своих способностей может сделать магические обряды и навести порчу.

Десять человек, заподозрив обман, отказались переводить ей деньги. Однако остальные оплатили услуги лжецелительницы. В результате общий ущерб потерпевших превысил два миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что красноярским «целительницам» дали 2 года за похищение ценностей для снятия порчи.

Взято
отсюда

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