Ложные сообщения о нападениях на школы Ставрополья распространял подросток

Сотрудник полиции . Архивное фото

Ложные сообщения о якобы готовящемся нападении на школы Ставропольского края распространял 16-летний подросток из города Ставрополя, сообщает антинаркотическая комиссия по региону.

В минувшие выходные на Ставрополье через мессенджеры появилась ложная информация о якобы планируемых вооруженных нападениях на образовательные учреждения. Краевое министерство образования опровергло фейк о возможном нападении, а глава региона поручил внепланово проверить школы. «”В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители установили, что администратором чатов в соцсетях и автором террор-публикаций, содержащих информацию о намерении совершить массовые убийства детей в общеобразовательных школах региона, являлся 16-летний житель г. Ставрополя”, – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что личность подростка установлена, “с ним проводятся следственные действия”.

Горняк22

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