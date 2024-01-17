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Лолита назвала альтернативные источники доходов после отмены концертов

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Лолита назвала альтернативные источники доходов после отмены концертов

После участия в скандальной «голой вечеринке» блогеши Насти Ивлеевой, некоторые гости мероприятия столкнулись с серьезными проблемами, одна из участниц, певица Лолита Милявская, была вынуждена отменить свои концерты по всей России, «Рассчитываю на пенсию и Onlyfans. Последнее — шутка», – поделилась артистка своими планами с порталом «Ридус».

В своих социальных сетях 60-летняя артистка рассказала, что теперь живет скромной жизнью пенсионерки, занимается домашним хозяйством и проводит много времени с дочкой.

Международный сервис Onlyfans используется, чтобы получить доступ к платному видеоконтенту. Сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также используется тренерами, фитнес-инструкторами и музыкантами.

Кроме того, у Лолиты есть еще один потенциальный источник дохода — недвижимость. В свое время певица купила несколько квартир в Москве, но теперь они простаивают. Она может сдавать их в аренду или продать, чтобы получить дополнительный доход.

Кроме недвижимости в российский столице Лолита несколько лет назад купила квартиру и дом в Болгарии, здесь она проводила отпуск.

Ранее в суд поступил иск на 1 млрд рублей за организацию «голой» вечеринки Ивлеевой.

Ранее Лолита Милявская высмеяла философию Виктории Бони.

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