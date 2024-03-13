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Лолита раскрыла размер своей пенсии

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Лолита сообщила, что получает пенсию в 23 тысячи рублей

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Певица Лолита Милявская раскрыла размер своей пенсии. Ее слова приводит MK.RU.

Исполнительница поделилась, что размер ее пенсии составляет 23 тысячи рублей. Она назвала сумму «копеечной» и отметила, что без накоплений и работы ей «не на что было бы жрать».

Артистка также подчеркнула, что в прошлом году она заплатила не менее 10 миллионов рублей налогов. Пенсия, по ее словам, уходит на оплату жилья.

Ранее Лолита ответила на вопрос о том, планирует ли она посетить Донбасс, как это сделал ее коллега, исполнитель Филипп Киркоров.

До этого исполнительница высказалась о своем возвращении на сцену после «голой вечеринки» блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Взято
отсюда

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