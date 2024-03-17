“Люди мечтали”. В ДНР объяснили высокую явку на выборах в республике

Высокая явка избирателей в ДНР на выборах президента России объясняется тем, что люди давно мечтали принять участие в них, заявил председатель избиркома республики Владимир Высоцкий.

По его данным, явка в ДНР на 10:00 третьего дня голосования составила 87,98 процентов.«”Люди хотели, люди ждали этих выборов. Люди мечтали об этом”, – сказал Высоцкий РИА Новости.

Чиновник привел в качестве примера голосование в недавно освобожденной Авдеевке.«”Некоторые наши избиратели со слезами на глазах говорили, что они этого момента ждали, мы русские”, – рассказал он, отметив, что точное число проголосовавших в этом городе станет известно после выборов.

Высоцкий также отметил, что жители Артемовска и Соледара, освобожденных в прошлом году, голосуют в тыловых районах республики – в самих городах голосование не было организовано из соображений безопасности.«”Для нас приоритет – все-таки безопасность. Организовывать мобильный участок ради “галочки” смысла нет”, – пояснил глава республиканского избиркома.

Ранее радио Sputnik сообщило, что явка избирателей в Херсонской и Запорожской областях превысила 70%.

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