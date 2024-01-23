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Лукашенко: страны Балтии готовят отряды для совершения провокаций в Белоруссии

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Лукашенко: страны Балтии готовят отряды для совершения провокаций в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для провокаций против республики западными странами готовятся специальные отряды. Его слова приводит БелТА.

Соответствующее заявление политик сделал при утверждении решений на охрану государственной границы в 2024 году. По его словам, такое решение необходимо из-за «особой ситуации».

«На юге — война (конфликт между РФ и Украиной. — Прим. ред.), на западе — Польша, Литва, балтийские государства — и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены», — сказал белорусский лидер.

На прошлой неделе Лукашенко рассказал, что Белоруссия уже полностью самостоятельно производит не только ракетные комплексы (РК) «Полонез», но и боеприпасы к ним.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

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