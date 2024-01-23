Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для провокаций против республики западными странами готовятся специальные отряды. Его слова приводит БелТА.

Соответствующее заявление политик сделал при утверждении решений на охрану государственной границы в 2024 году. По его словам, такое решение необходимо из-за «особой ситуации».

«На юге — война (конфликт между РФ и Украиной. — Прим. ред.), на западе — Польша, Литва, балтийские государства — и того хуже. Подчеркиваю: и того хуже. Там готовятся соответствующие отряды, полководцы определены», — сказал белорусский лидер.

На прошлой неделе Лукашенко рассказал, что Белоруссия уже полностью самостоятельно производит не только ракетные комплексы (РК) «Полонез», но и боеприпасы к ним.

Ранее Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с выборами в США.

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