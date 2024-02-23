реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Люксембург назвал чествование украинского националиста в Канаде ошибкой

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Глава МИД Люксембурга назвал чествование националиста Гунько в Канаде ошибкой

Люксембург назвал чествование украинского националиста в Канаде ошибкой

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель назвал ошибкой чествование украинского националиста Ярослава Гунько, служившего дивизии СС «Галичина», в парламенте Канады. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

По его словам, ошибка также была признана канадской стороной. «Для меня вопрос закрыт. Они не знали (по крайней мере, они так говорят) всю историю этого человека, была допущена ошибка, но это не должно рассматриваться, как то, что мы все теперь нацисты», — заявил он.

Глава ведомства заявил, что нельзя называть всех украинцев нацистами из-за этой ошибки. «Было бы ошибкой считать, что все немцы были нацистами», — добавил он.

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей был 98-летний Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». МВД России объявило его в розыск.

Взято
отсюда

новости часа сегодня , главные новости

горняк22 телеграм

Посол Украины отреагировал на слухи о передаче Киеву истребителей Mirage

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью изданию Le…

Узнать больше
Зеленский признался, что хочет завершения украинского конфликта

Зеленский признался, что хочет завершения украинского конфликта

Владимир Зеленский признался, что хочет завершения конфликта между Россией и…

Узнать больше
Губернатор Алтайского края презентовал возможности барнаульской 14-й поликлиники на федеральном уровне

Губернатор Алтайского края презентовал возможности барнаульской 14-й поликлиники на федеральном уровне

Сегодня, 24 февраля, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко презентовал возможности…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp