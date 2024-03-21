Львова-Белова рассказала о детях, переданных Киеву для воссоединения семей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече детей из новых российских регионов с их родными с Украины в посольстве Катара в РФ

Дети, которых Россия в рамках процесса воссоединения семей передала Киеву, жили в соцучреждениях в Донецке и Херсонской области, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Россия в рамках процесса воссоединения семей в четверг в посольстве Катара передала Киеву пятерых детей, а один подросток вернулся с Украины в Россию.

“За внуком, улыбчивым и открытым мальчиком, с Украины приехала бабушка. После смерти мамы он жил в соцучреждении в Донецке. Ранее женщина уже забрала двух других внуков. Мама обнимает двух дочек-двойняшек. Девочки жили в Херсонском областном доме ребенка. Рядом — девочка-подросток, в России она жила с дедушкой, но скоро встретится с мамой. С бабушкой воссоединится мальчик из Алешкинского детского дома-интерната, с сопровождающим он уже едет на карете скорой помощи”, – сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Более того, она сообщила, что один подросток был возвращен в Россию из Украины. Пресс-служба детского омбудсмена сообщила РИА Новости, что мама мальчика, гражданка РФ, переехала к мужу на Украину, в 2019 году она приехала в Москву, чтобы сделать паспорт для старшей дочери, но заболела и скончалась в январе 2020 года. Отец, с которым ребенок остался на Украине, умер в июне 2022 года. “Мальчика принял на воспитание родной брат бабушки. Его старшая сестра после смерти мамы осталась у бабушки в России. Мальчик воссоединится со своей родной сестрой и будет передан под опеку бабушки”, – рассказали РИА Новости в пресс-службе Львовой-Беловой.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка поблагодарила представителей МККК, погранслужбу России и Государственный пограничный комитет Республики Беларусь за помощь в передаче детей.

По данным пресс-службы уполномоченного, при взаимодействии с украинской стороной и международными организациями, а также при посредничестве третьих стран, при участии Львовой-Беловой к родным семьям на Украине или в других странах удалось вернуть 64 ребенка (в 47 семей).

Горняк22

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