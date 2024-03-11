Лучше голливудского. Кинокритик назвал достойные “Оскара” российские фильмы

В российском кино за два года произошел прорыв, и сейчас оно лучше голливудского, выразил мнение кинокритик Александр Шпагин после церемонии вручения премии “Оскар” в США.«

"Сегодня наше кино, на мой взгляд, гораздо лучше голливудского. Произошло что-то нереальное. По-моему, это еще мало, кто понял. В плане коммерческого кино есть много интересного. Например, фильм "Кентавр" (18+) Кирилла Кемница. Это потрясающий триллер, просто шедевр мирового уровня, а не как голливудские картины, большинство из которых я не досматриваю", – рассказал эксперт в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Он также отметил, что многие новые картины отражают жизнь не напрямую, а иносказательно, как и должно быть в искусстве.«”Стало стыдно выдавать тупые гламурные фильмы, и даже комедии стали иными. Например, “Сергий против нечисти” (18+) – социальная комедия, но она не впрямую отражает происходящее, хотя бы потому, что вампиры по Москве не бегают. И это блистательная работа, ведь ты зритель почти начинает верить, что все было именно так”, – отметил кинокритик.

В числе лучших российских новинок Шпагин также назвал фильмы “По-мужски” (18+) и “Прямой эфир” (18+).

Радио Sputnik также рассказало о лауреатах премии “Оскар” 2024 года.

Взято отсюда.