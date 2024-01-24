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“Лучшее воспитание – личный пример”. Путин рассказал, как его воспитывали

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"Лучшее воспитание – личный пример". Путин рассказал, как его воспитывали

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем воспитании, отметив, что родители не давали ему наставлений, но демонстрировали на личном примере важные человеческие качества.«

"Что касается моей семьи, и того, как я рос, как ни странно, никаких советов они мне не давали, наставлений не делали. Как Макаренко в свое время говорил, лучшее воспитание – это личный пример", – сказал Путин.

По словам главы государства, его впечатляло достойное поведение отца.«”Что производило впечатление? Скажу прямо, как есть, ничего здесь такого нет: во-первых, я никогда не видел отца пьяным. Вообще такого не было никогда. Я уж про маму не говорю. Я никогда не слышал от него ни одного бранного слова, про маму тоже даже не говорю”, – отметил президент.

Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов подчеркнул, что обстановка в семье должна быть доброжелательной, полной любви и поддержки друг к другу.«”Вот это все вместе: обстановка любви, доброго отношения друг к другу, поддержки, вот это все среда, в которой мы живем, во всяком случае в которой я жил. Именно это и воспитывает, закладывает основу, морально-нравственную основу будущего полноценного человека”, – сказал Путин.

Радио Sputnik сообщало, что Путин подписал указ о статусе многодетной семьи.

Взято отсюда.

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