Лукашенко: с появлением в Белоруссии ядерного оружия ее соседи успокоились

С появлением в Белоруссии российского тактического ядерного оружия (ТЯО) ее соседи успокоились. О пользе от нахождения вооружения в республике рассказал ее президент Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, ошалевшие наши, и другие. Хотя не дай Бог не только мне, но и новому поколению политиков думать о применении этого ядерного оружия. Это страшное оружие», — отметил он.

Пресс-служба президента сообщила, что Белоруссия получила от России ракетные комплексы «Искандер», развивает собственный военно-промышленный сектор, «сохранив научные и производственные школы, оставшиеся еще со времен СССР». «Все это является дополнительным фактором сдерживания», — подчеркнул Лукашенко.

Взято

отсюда

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