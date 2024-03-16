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Лыжница Невьянцева вновь попала в больницу после падения во время гонки

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Лыжница Невьянцева вновь попала в больницу после падения во время гонки

Лыжница Виктория Невьянцева допустила падение во время спринта на чемпионате России и была госпитализирована. Об этом рассказала сама спортсменка в своем Telegram-канале.

«Посещаю местные больницы. Теперь к Сочи еще и «Малиновка» добавилась», — написала лыжница.

Невьянцева была одной из тех спортсменок, кого госпитализировали после серьезного завала во время масс-старта на 10 км у девушек на Спартакиаде учащихся. Тогда гонка, которая проходила в Краснодарском крае, состоялась при плохих погодных условиях, что и привело к массовому завалу на одном из крутых спусков трассы.

Чемпионат России-2024 по лыжным гонкам пройдет с 16 по 24 марта в Центре лыжного спорта «Малиновка» в деревне Кононовская Архангельской области.

Весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее ФЛГР не нашла нарушений в работе судей после завала лыжниц на Спартакиаде.

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