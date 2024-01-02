Датская компания Maersk приостановила движение судов в Красном море

Датская судоходная компания Maersk приостановила движение судов в Красном море после нападения на один из своих кораблей. Об этом сообщает ТАСС.

«После инцидента с нашим судном Maersk Hangzhou, произошедшего 30 декабря, мы решили приостановить все транзиты через Красное море/Аденский залив до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

В тех случаях, когда это будет целесообразно, продолжили в компании, суда будут менять маршрут и продолжать путь вокруг мыса Доброй Надежды. Расследование инцидента продолжается, отметил перевозчик.

Ранее сообщалось, что американский корабль столкнулся с военными катерами йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла» в Красном море. Кроме того стало известно, что вертолеты США потопили катера хуситов, атаковавших контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk. Это произошло 31 декабря в 6:30 утра по времени Саны.

Взято

отсюда

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